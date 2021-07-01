【網民熱話】老人家搭的士　被司機騙用900元買下假iPhone　網民反斥：有沒有覺得是自己貪心？

老人家對科技不了解，經常會被騙徒有機可乘。日前就有網民在Facebook討論區發文，指家中有一名年老親戚用900元向的士司機買了一部「iPhone 11 Pro Max」，最後被事主發現是假貨，事主對此感到憤怒，「今時今日居然仲有啲咁嘅騙案」。

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親戚於23號下午坐的士由紅磡去高山劇場，一上到車在座位發現一部iPhone。的士司機就稱：「應該是上一程那幾個小妹妹遺下的」。親戚仔細檢查過後發現iPhone是全新的，還未有輸入任何資料，由於沒有電話卡，手機主人亦不能致電該手機。就在此時，的士司機就指經常會有人遺留手機，通常都會還回機主。但眼看這次難以找到機主，於是司機就提議親戚拿去自用或賣了它，親戚「一時打算貪小便宜」，最後給了900元司機就把手機拿走。最後親戚把此事告訴事主，事主檢查過後，發現這部「iPhone 11 Pro Max」是假貨，iPhone專屬的iOS介面卻變成android介面，「上淘寶買可能也只是值幾百元」。

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帖文一出，不少網民反斥事主貪心在先，不貪心的話就不會有事，「他又沒有說這部是iphone11 pro！不貪心怎會出事」、「自己錯先，之後才會被人騙，司機騙些貪心的人，某程度上司機是替天行道」、「衰貪心。。」、「有沒有覺得是自己貪心？」、「還好意思說騙案，你不貪心甚麼事也冇沒有」、「幾百元買一部可以用得到的新電話算不幸之中的大幸。反而如果司機說的是真話，而那位妹妹又可以追踪到你親戚拿了她的電話，你親戚更大獲！」

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責任編輯：黃苑筠