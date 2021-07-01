【樓市熱話】買單邊樓上車 被同事直罵愚蠢 網民：買不起樓才是命水有問題

買上車樓，有些人就覺得能上車就行，什麼單位都願意買。但有些人會精挑細選，風水不好不買，單位小不買等。近日有網民於網上討論區發文，指自己上車買單邊樓被同事罵愚蠢。

網民經歷：

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不少網民覺得同事可能是妒忌樓主能買樓，更指如果同事沒上車就不用聽他說話。樓主自己滿意已經足夠，同事沒有出錢供樓，又不是一起住，他的意見沒有份量。再說，風水是看人的，他說不好，但樓主也能說很好。樓主還能反駁說：「買不起樓才是命水有問題！」

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有人大讚樓主買樓選擇，指「單邊開揚私隱度高，點會差！」、「單邊樓不容鄰居滋擾，窗戶又多，空氣對流又好，怎麼看也是利多弊。」、「單邊單位係值錢啲㗎」、「單邊景觀，無遮無擋，好難求的！」

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責任編輯：張瑋婷