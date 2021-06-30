【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示， 恒指今天早段造好，但很快向下，全日徘徊在低位。大市乏重大方向，主要受個別股份的個別消息牽動，如港澳傳7月下旬通關，利好濠賭股。

資產價格、經濟形勢 反映變動可能將至

總括來說，大市波幅不大，比較平靜，究竟是否暴風雨前夕？暫仍是未知數，但從資產價格走勢、整體經濟形勢來看，則變動可能將至。

資產價格方面，美滙指數升至92水平，挑戰之前高位，形勢似乎蠢蠢欲動，對其他資產價格會有影響。金價持續偏軟，今日曾試1,750美元水平。前者作勢向上，後者作勢向下，似乎正在醞釀變化。

貨幣政策似乎醞釀巨變，儲局官員紛紛出來講話，加上經濟數據表現，令人對未來貨幣政策感到混亂，觀望會否大變。最新的里士滿儲行維持鴿派看法，指就業市場距離實質進展仍有一段很長的路，意味幣策有排不變，但與此同時，經濟數據和其他儲局官員說法均與里士滿儲行不同。最新公布的樓價創30年來最大升幅，6月消費者信心指數亦超出預期，似乎不需要寬鬆政策。此外，有儲局理事更表示，縮表時間可能比預期為早。

觀察兩方面 就業數據、Delta變種毒

究竟市場會否出現巨變，主要看兩方面。一是經濟數據表現，美國將公布ADP私人企業職位及5月就業數據。二是Delta變種病毒情況，有報告關注各國會否出現封城協奏曲，市場人士擔心Delta會否進一步影響經濟。

至於市場7月如何玩法，現時仍是一大問號。貝萊德對美股的樂觀情緒開始下降，市場人士開始有不同聲音，會否轉化為行動令7月出現巨變，值得關注。

恒指以接近全日低位收市，跌166點，報28827點，大市成交1,403億元。恒指觸及20天綫，即保歷加通道中軸，由於成交不算多，下跌動力不算太強。

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