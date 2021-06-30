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【港股追蹤】康希諾生物更換巴西授權代表 當地緊急使用資格被取消

股樓投資 16:05 2021/06/30

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外媒報導指，由於康希諾生物（06185）擬更換巴西授權代表，即Belcher將不會再為其代表，並已透過電郵知巴西衛生監管局Anvisa。Anvisa表示，得悉有關決定後，董事會投票決定取消對康希諾生物新冠疫苗的緊急使用申請。

【大行報告】大和料中績或成短期催化劑 現代牧業潛在升幅近一倍  詳情請看[下一頁]

康希諾現微跌1%，報410.8元，成交3.5億元。

Anvisa表示，康希諾更換新代表後，需重新申請新冠疫苗的緊急使用授權。早前，巴西衛生部向Belcher購入6,000萬劑康希諾疫苗，每劑定價為17美元，約於今年下半年交付。

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撰文 : 趙家盈

疫苗 港股 經濟 成交 巴西 香港 美元

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