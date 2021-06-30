【大行報告】大和料中績或成短期催化劑 現代牧業潛在升幅近一倍

大和發表研究報告指，維持現代牧業（01117）「買入」評級，目標價由3.2元升6.8%至3.42元。該行指，今年首5個月原奶價格按年升13%，料全年增幅達雙位數，高於原先指引的6%，養飼成本也呈上升趨勢，由於原牛奶價格上半年升幅強勁，預計供應會持續緊張，因此上調其2021至2023年收入預測3%，每股盈測上調15%至21%。現代牧業股價逆市向好，一度升15.7%，最新報1.72元，仍升8.2%，與該行目標價仍有近倍潛在升幅。

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該行又提到，現代牧業現行政總裁高麗娜即將退休，執行董事孫玉剛獲委任執行總裁，明日（7月1日）起生效。此外，管理層在分析師會議中強調其五年計劃，目標至2025年牛群倍升至50萬頭，產奶量增加至360萬噸。該行料中期業績或會成為短期催化劑，預計上半年純利將提升1.25倍。

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記者：郭秀慧