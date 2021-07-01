  • 30°C
香港時間 : 2021701日 (四) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】上班幾日被上司話太靜 憂試用期過不了 網民各出奇謀

理財智慧 11:00 2021/07/01

分享：

內向者由於社交能力比較慢熱，所以在職場上是不是吃虧？近日有網民於網上討論區發文，以「上班幾日被上司指太安靜，會不會過不到試用期」為題，詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主的經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】42歲不好意思開口辭職 安慰自己忍一會就好 網民：勉強下去只會變成行屍走肉   【下一頁

此帖文一出，引來網民回應，有些網民建議樓主去華營建築有限公司做，因為該公司很容易做的，而且他們只會叫人做事。

另有人認為樓主是被判頭弄來弄去的小子，建議他說一些廢話、問一些無謂問題找人吹水，等過了試用期才做回自己。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

職場文化 網上討論區 試用期

上一篇文章

【職場熱話】上司不准下屬午睡 以免影響形象 網民：連午餐時間都要管？傻的嗎？

下一篇文章

【職揚熱話】網民覺得黑雨員工不上班 但糧就照出 對老闆不公道 被罵：點解返工比你學嘢都要出糧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版