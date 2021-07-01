【職場熱話】上班幾日被上司話太靜 憂試用期過不了 網民各出奇謀

內向者由於社交能力比較慢熱，所以在職場上是不是吃虧？近日有網民於網上討論區發文，以「上班幾日被上司指太安靜，會不會過不到試用期」為題，詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主的經歷：

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【職場熱話】42歲不好意思開口辭職 安慰自己忍一會就好 網民：勉強下去只會變成行屍走肉 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有些網民建議樓主去華營建築有限公司做，因為該公司很容易做的，而且他們只會叫人做事。

另有人認為樓主是被判頭弄來弄去的小子，建議他說一些廢話、問一些無謂問題找人吹水，等過了試用期才做回自己。

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責任編輯：陳頌潔