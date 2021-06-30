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【買樓理財】屯馬綫通車都無用　買納米樓6年　帳面連20萬也賺不到

股樓投資 15:28 2021/06/30

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屯馬綫全綫通車，帶動沿綫物業交投造好，但並非所有物業價格上升。翻查近期成交，土瓜灣環海‧東岸的一伙開放式單位剛易手，原業主於6年前購入，至今帳面僅賺16.3萬元，若計及稅項及佣金等支出，料實際蝕錢離場。 

中原地產葉文浩說，土瓜灣環海‧東岸1A座高層L室，實用面積194平方呎，開放式間隔，座向北方，擁極開揚都市景，早前以450萬元易手，實用呎價約23196元。 

資料顯示，原業主於2015年11月，以433.7萬元買入單位，持貨近6年，現賬面獲利16.3萬元離場，物業期內升值3.8%。代理續說，環海‧東岸本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約20,840元。

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撰文 : 黃卓賢

納米樓 私人屋苑 屯馬綫 中原地產 環海‧東岸

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