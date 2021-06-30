歐盟精選5款新冠肺炎藥 未來或增至10款

對抗新冠肺炎威脅不止需要疫苗，藥物亦是重點之一。歐盟委員會宣布揀選一款類風濕性關節炎藥及4款新抗體藥物，組成歐盟抗新冠藥物清單。歐盟更透露，抗新冠療法或藥物可能擴充至最少10種。

歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產 【下一頁】

歐盟委員會周二（29日）公布，揀選美國跨國藥企禮來（Eli Lilly）及美國製藥公司英賽德（Incyte）的治療類風濕性關節炎藥物「愛滅炎」（Olumiant），聯同美國藥廠再生元（Regeneron）﹑禮來（Eli Lilly）﹑南韓生物製藥公司賽特瑞恩（Celltrion）及英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的新抗體藥物，共5款藥物組成歐盟抗新冠藥物清單。

清單內的藥物主要用於感染早期階段，防止惡化為重症。其中愛滅炎是已獲歐盟批准販售的口服免疫抑製劑藥物，用以治療類風濕性關節炎及異位性皮膚炎（俗稱濕疹）。禮來早前已申請，延伸愛滅炎的用途至治療新冠肺炎。

其餘4款抗體藥物同樣採用單株抗體技術，目前仍待歐洲藥品管理局（​European Medicines Agency，簡稱EMA）審批。

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歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）指，雖然疫苗接種進度有提升，但新冠肺炎病毒不會從此消失，染疫病人需要更安全及有效的療法，降低新冠肺炎病毒的威脅。

歐盟委員會希望在今年10月，批准最少3種新冠肺炎療法或藥物，並在年底再追加批准多兩種。疫苗持續變種，歐盟委員會希望潛在抗新冠療法或藥物可擴充至最少10種。

EMA建議，成員國可為有重症風險的初期新冠確診者使用再生元﹑禮來﹑賽特瑞恩及葛蘭素史克的抗新冠藥物。為增加藥物產量，歐盟已已撥出9,000萬歐元（約8.4億港元）資助相關臨床測試，並會向藥廠撥4,000萬歐元（約3.8億港元）。

責任編輯：吳漢培