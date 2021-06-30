【新股IPO】騰盛博藥2137今日起招股 入場費11237元

和黃醫藥（00013）首日掛牌股價最高曾升逾倍，或意味近期醫藥新股當炒。生物科技公司騰盛博藥（新上市編號：02137）接力登場，由今日（30日）起至下周二（7月6日）招股，在全球發售近1.12億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎21元至22.25元，每手500股，一手入場費11,237.11元；7月13日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及瑞銀，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中金公司。



騰盛博藥雖仍未有盈能，不過同樣吸引力強力，基石投資者陣容強勁，公司已跟11名基石投資者簽訂協議，總投資金額1.52億美元。其中Invesco Advisers, Inc投資4,000萬美元，UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投資3,500萬美元，常春藤資產管理(亞洲)有限公司投資3,000萬美元，AIHC Master Fund及Springhill Master Fund Limited各投資1,000萬美元。Athos Asia Event Driven Master Fund、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Sage Partners Master Fund、The Valliance Fund及有魚環球有限公司各投資500萬美元，SCC Growth V Holdco Q, Ltd投資200萬美元。

【新股IPO】康聖環球基因9960今日起招股 入場費約4939元，見【下一頁】

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是次集資所得，其中55%將劃撥至HBV功能性治癒項目；15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目；5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；餘下10%將劃撥至早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。



騰盛博藥總部位於中國及美國，致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染，及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。公司正通過將內部藥物研發與授權引進相結合的業務模式實現願景。其核心產品BRII-179是一種HBV特異性B細胞及T細胞治療疫苗，公司亦設有其他創新產品管線，專注於傳染病及CNS疾病。

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記者：張以正