【職場熱話】42歲不好意思開口辭職 安慰自己忍一會就好 網民：勉強下去只會變成行屍走肉

年輕的人說走就走，說辭就辭，不適合就直接和公司說再見，他們不會考慮太多。但是對於老一輩的人來說，辭職就不是這麼簡單的事了。近日有網民於網上討論區發文，指自己42歲不敢辭工，好尷尬。

網民經歷：

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不少網民感覺疑惑，不知道為什麼樓主沒有經濟壓力但又不辭職，直言：「合則來不合則去，有什麼要尷尬？」而且不愁找不到工作的話，更不應該待在這公司裏浪費時間，勉強下去只會變成行屍走肉。樓主才42歲，尚有20年才退休，每天待在不喜歡的公司，度日如年。

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亦有人覺得樓主不一定要馬上辭職，正如他自己所說一樣，做得久就可以找到自己的樂趣呢，或者可以一邊做一邊找新工作。

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責任編輯：張瑋婷