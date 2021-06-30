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【香港經濟】市民打針數目急增　MegaBox料人流營業額續升

商業 15:45 2021/06/30

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鄰近啟德將有更多新屋入伙，MegaBox增設兩間室內設計公司。

商界推出疫苗獎賞活動谷針後，平均每日接種首針人數急增逾9成。近月吸引逾90萬人接種首劑疫苗。截至6月29日晚上8時，已接種第一針的人口達約220萬，令最新首針接種率急升至32.5%。

MegaBox高級總監文靜芝表示，1至6月營業額錄雙位數增長，尤以家品和食肆升幅顯著。她解釋，前者按年增長了超過30%，後者亦按年增長超過10%。

MegaBox高級總監文靜芝表示，1至6月營業額錄雙位數增長。（陳國峰攝）

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她相信隨着更多人接種疫苗後，場內將會有更多食肆開設C區，增長速度會更快；至於對於租務亦有幫助，皆因會提高商戶開設新店的信心。

暑假夥迪士尼　料營業額按年增3成
MegaBox最新與迪士尼合作，設置迪士尼主題的裝置。文指，夏天在室外熱，相信商場在室內會有優勢。加上有消費券等帶動，她看好暑假檔期的人流和營業額，更預計營業額較去年增長3成或以上。

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是次活動有多個迪士尼卡通人物，如米奇、小熊維尼、Marvel等布置。而場內部份家品如餐具等均有售。她又指，今年暑假檔期與迪士尼合作，推廣費較去年增加1成至2成。

至於今年租務狀況。她坦言，出租率約9成，但按個別情況而定，有部份的租金增加。鄰近啟德將有更多新屋入伙，場內亦增設兩間室內設計公司。

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記者：馬意文

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