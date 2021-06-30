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【新股IPO】康聖環球基因9960超購約149倍 同期新股表現最佳

股樓投資 18:45 2021/06/30

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中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因  （新上市編號：09960） 正招股至7月7日，孖展反應熱熾，直至今日(6月30日)下午，綜合券商數據顯示，孖展錄約333億元，較集資額2.2億元，超購約149倍。其中，輝立證券借出90億元，富途證券借出68.9億元，輝立借出50億元，華泰證券借出42.85億元，信誠借出32億元。

公司於全球發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，一手500股入場費為4939.3元，最高集資22.14億元，預計7月8日定價，7月16日掛牌。高盛、中金和瑞信為聯席保薦人。

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康聖環球基因在2003年成立，主要專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。

至於目前正處於新股市場的半年結高峰期，有多達8家新股於今日啟動公開招股但都以中小型新股為主，連同已啟動招股的新股，6月30日有14家新股接受認購。

不過於表現方面，康聖環球基因表現為同期招股新股之中最佳。

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責任編輯 : 陳子謙

 

 

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