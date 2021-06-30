【長者2元乘車】資格門檻降至60歲 明年2月27日起實施 需申請個人八達通「樂悠咭」

政府早前宣布，長者2元乘車優惠受惠者門檻降至60歲，但就要申請特定的個人八達通卡才能受惠。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）公布詳細，措施將於2022年2月27日起將實施；而長者專用的個人八達通「樂悠咭」，則可於今年2021年8月2日起，分階段供長者接受申請。羅致光又提到，長者2元乘車優惠計劃或會擴展至紅色小巴、街渡和電車。

羅致光表示，現時已年滿65歲的人士，可繼續使用不記名的八達通卡享有優惠，政府明年第一季會公布現已年滿65歲的長者換卡安排。60至64歲長者如想在計劃實享前享有2元乘車優惠，8月2日起1957年至1961年出生的人士，或於4月1日前年滿60歲人士，可分階段申請「樂悠咭」。

「樂悠咭」申請費為20元，首次申請者的費用則由政府承擔費用。羅致光提到，遞交申請後4星期會以郵寄方式將新卡寄送給申請人，而在優惠實施前，所有「樂悠咭」只作一般成人八達通卡使用。羅致光又預料將有60萬名合資格長者受惠。

出生年份 接受申請「樂悠咭」日期 1957年 今年8月2日至31日申請 1958年 今年9月1日至30日申請 1959年 今年10月1日至31日申請 1960年 今年11月1日至30日申請 1961年 今年12月1日至31日申請

明年1月1日起，接受將於3個月內滿60歲人士申請。

「樂悠咭」申請方法：

索取申請表格以郵遞方式申請

可於全港超過330個指定地點領取，填妥的申請表格可直接投進香港郵政郵箱



可於全港超過330個指定地點領取，填妥的申請表格可直接投進香港郵政郵箱 透過八達通App申請，詳細申請方法請按此

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