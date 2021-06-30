【監管科技】人行范一飛﹕監管科技有助控制金融風險

▲ 人行副行長范一飛出席一項活動時表示，監管科技有助控制金融風險。

監管科技（Regtech）近年成為各國金融市場發展重點之一，人行副行長范一飛出席一項活動時表示，監管科技有助控制金融風險，對於評估金融體系亦有幫助。

金管局早前提出「金融科技2025」策略，詳見﹕【下一頁】

范一飛指，人行今年研發了一個支付監管系統，透過大數據分析及監控交易數據，能夠對支付業務及有關風險進行更全面的評估，亦有效降低監管成本。他亦表示，在發展監管科技的同時，需加快數字基礎建設。

金管局主席余偉文在同場活動則表示，銀行業界較少參與更廣泛的監管科技生態系統，截至目前，僅有33%銀行與監管科技公司合作，約16%銀行參與跟監管科技有關的組織或協會。

余偉文指，金管局將計劃推出新的監管科技實施指南，未來亦計劃推出企業版「智方便」平台，期望未來能夠繼續擴大本港監管科技的生態系統。

花旗、英國央行﹕數據應用為監管科技發展核心

提到監管科技發展，花旗行政總裁Jane Fraser指，目前監管科技發展仍處起步階段，她認為，在未來5年內，風險管理、數據隱私將成為監管科技主要聚焦的範疇。她亦認為，對於監管機構來說，當他們制定政策時，未來或需從程式開發人員的思維出發，把有關監管套用在更多實際技術的操作層面上。

英國央行行政主管David Bailey表示，要發展監管科技，數據是必不可缺的基礎。他表示，為加快應用數據的效率，該行正探索不同層面的改革，例如統一數據格式、加快令企業明白它們需要上報的數據。

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編輯﹕賴奕羚