【中國恒大 3333】恒大淨負債率降至100%以下 實現一條「紅綫」變綠 有息債務一年大降3,000億元

據內媒報道，中國恒大（03333）表示，截至6月30日，淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅綫」變綠。惟恒大股價照跌，暫報10.12元，跌4%，成交額1.6億元。

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恒大昨日（29日）已公布，截至6月29日，其有息債務已經降至約5,700多億元（人民幣，下同），與去年最高時的8,700多億元相比，下降約3,000億元。累傳財困的恒大近年來在降低杠桿水平上決心甚篤，於去年3月更宣布，實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，「要用最大的決心、最大的力度，推動負債持續大幅下降」，恒大董事會主席許家印當時在業績會上表示，有息債務每年要下降1,500億元，未來3年要大降4,500億元。

至本月初，許家印在戰略合作夥伴交流會上提出，到今年6月30日有息債務總額將降至「5字頭」，至少實現一條「紅綫」變綠，如今僅以一年時間就大降3,000億元。

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記者：郭秀慧