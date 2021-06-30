【疫後經濟】巴菲特：疫情來襲小企業最傷　未來疫情仍然難以預測

美國經濟正快速從疫情中復甦，「股神」巴菲特（Warren Buffett）本周二（29日）接受外媒訪問時大談疫後經濟，並指疫情不成比例地影響小企業，且未來仍然存在不確定性。

在一場名為「Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom」的訪談中，巴菲特稱疫情造成的影響極度不均衡，數十萬乃至百萬家小企業受到嚴重的傷害，但多數大企業卻幾乎毫髮無損。他認為疫情帶來的不可預測性仍未結束，不過對於大部分人和企業而言，現狀已經好過預期。

儘管疫情給各行各業帶來了沉重打擊，但亦有部分行業從中受惠。巴菲特副手孟格（Charlie Munger）指疫情給汽車經銷商帶來了暴利，這是他們自己都未預料到的。由於工廠關閉和全球範圍內晶片短缺，汽車製造商和經銷商已經廣泛受惠， 而巴郡旗下的Berkshire Hathaway Automotive，正是美國最大的經銷商集團之一，擁有超過78家獨立經營的經銷商。

世界對緊急情況準備不足

截至本周三（30日），全球範圍內，已經有至少394萬人死於新冠病毒。反思這場突如其來的疫情，巴菲特稱他從中學到的最大教訓，是對於那些一定會出現的緊急情況，世界的準備並不充足。

我認識到，人們懂得並不如他們自以為的多，但學到最多的是，疫情大流行一定會發生，而且這並不是可想象到的最糟糕情況。有些事情看似遙遠，但可能卻可能會發生，或早或晚而已，社會很難為之做好準備。 我們知道，還會有別的大流行出現。例如核威脅、化學威脅、生物威脅，現在還有網絡威脅，每種威脅都有機會帶來可怕的後果。我們為此作了一些準備，但社會不能夠全部掌控這些事情。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男