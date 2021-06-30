【新股IPO】和黃醫藥午後曾升超一倍 暫未有從英美退市計劃

長和 （00001） 旗下生物醫藥公司和黃醫藥 （00013）今日掛牌後表現相當亮麗，開市報51.4元﹐較定價40.1元升28%，最高升5成，最新市值逾500億元。至午後升幅更一度超越一倍，估計每手和黃醫藥新股的投資者帳面上賺超過2萬元。

和黃醫藥目前於英國及美國都有上市，而根據彭博資料顯示，高盛、大摩等5家投行今年發表報告分析和黃醫藥，給予和黃醫藥每股美國預託證券（ADR）目標價介乎40美元至45美元。

首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示，現階段未有計劃從納斯達克及倫敦證交所退市，加上三地股份可以互換，集團方面會持續評估，假若未來大部分其他交易所股份轉至香港，才會考慮改變現時情況。

另外，賀雋亦指出公司每年投放於科研上有大約3億至3.5億美元，而由於部分藥物正在中國銷售，料最終成本只需2億至2.5億美元，隨著藥物逐步投產，亦估計2024年尾至2025年達收支平衡。

和黃醫藥於2000年成立，目標是為全球市場創造創新療法，最新員工人數約1300人，目前專注於發現、開發及商業化 治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。

當中兩款自主研發的腫瘤藥物「呋喹替尼」、「索凡替尼」早已於2018年及2010年獲批推出市場，而第3款藥物預料最早今年在中國獲批上市。

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責任編輯 : 陳子謙