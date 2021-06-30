【新股IPO】奈雪的茶首掛潛水跌13%、帳面蝕1340元　致粉絲信指會堅持高成本製作好產品

▲ 奈雪的茶首掛潛水 致粉絲信指會堅持高成本製作好產品

奈雪的茶 （02150） 今日首掛，低開4.7%，其後股價繼續下挫，低見16.68元，收報17.12元，較招股價19.8元，跌13.5%，成交額錄27.6億元，換手率為8.8%。

公司創始人彭心，透過奈雪的茶官方公眾號發表致奈雪粉絲的一封信，信中提到，上市只是公司成長路上一個小小的里程碑，未來希望奈雪能夠成為中國茶走向世界的創新者和推動者，將奈雪變成世界的奈雪。

她指，路演過程中，曾被投資人問，食材成本以及門店成本都頗高，是否還有下降的空間，惟公司一直堅持做好的產品，會為顧客保留「不滿意換一杯產品」的權利，而門店亦堅持要提供舒適的座位。

彭心又指，這次上市經歷，令公司更加堅定「高品質、高價值」的品牌發展方向，對產品品質的堅持，對美好體驗的打造，對美好生活方式的追求，都是奈雪的茶要持續做好的。

另外，奈雪的茶在上市當日推出全國門店福利感恩，使用100元可以購買價值150元的「奈雪上市好友心意卡」。

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記者：梁安琪