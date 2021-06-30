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【新股IPO】奈雪的茶首掛潛水跌逾11%　致粉絲信指會堅持高成本製作好產品

新股IPO 14:17 2021/06/30

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奈雪的茶首掛潛水　致粉絲信指會堅持高成本製作好產品

奈雪的茶 （02150） 今日首掛，低開4.7%，其後股價繼續下挫，最低見17.3元，較招股價19.8元，跌12.6%，現報17.56元，跌11.3%，成交額暫錄20.77億元，換手率為6.45%。

公司創始人彭心，透過奈雪的茶官方公眾號發表致奈雪粉絲的一封信，信中提到，上市只是公司成長路上一個小小的里程碑，未來希望奈雪能夠成為中國茶走向世界的創新者和推動者，將奈雪變成世界的奈雪。

她指，路演過程中，曾被投資人問，食材成本以及門店成本都頗高，是否還有下降的空間，惟公司一直堅持做好的產品，會為顧客保留「不滿意換一杯產品」的權利，而門店亦堅持要提供舒適的座位。

彭心又指，這次上市經歷，令公司更加堅定「高品質、高價值」的品牌發展方向，對產品品質的堅持，對美好體驗的打造，對美好生活方式的追求，都是奈雪的茶要持續做好的。

另外，奈雪的茶在上市當日推出全國門店福利感恩，使用100元可以購買價值150元的「奈雪上市好友心意卡」。

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記者：梁安琪

港股 產品 奈雪的茶（02150） IPO

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