俄羅斯調查記者被捕 疑因揭內政部長兒子隱瞞資產

俄羅斯警方周二（29日）拘捕3名調查記者，據報警方是以調查2017年一宗涉及總統普京的報道為名採取行動，惟被捕記者正調查俄羅斯內政部長隱瞞資產一事，報道原訂周二刊出。3人接受問話後已獲釋，有涉事記者直指，警方今次行動與他們的最新調查報道有關。

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俄羅斯傳媒「普羅克」（Proekt）表示，其副總編輯魯賓斯（Mikhail Rubin）於旗下記者若洛博娃（Maria Zholobova）住所外被捕。當地警方亦突擊搜查了若洛博娃及總編巴達寧（Roman Badanin）住所。普羅克網站周二（29日）早上一度停止運作。

俄羅斯獨立監督團體OVD-Info表示，3人接受警察問話後，於周二下午被釋放。涉事記者若洛博娃表示，警方行動或與「普羅克」近期對內政部長科洛制利采夫（Vladimir Kolokoltsev）調查有關，普羅克周一事先公布，會在周二刊出報道，相信觸動了當局神經。

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當地媒體報道，若洛博娃於報道中揭發科洛制利采夫兒子亞歷山大（Alexander Kolokoltsev）與俄羅斯黑社會有來往，擁有價值18億盧布（約1.9億港元）豪華地產物業。

惟據OVD-Info報道，警方搜查若洛博娃及巴達寧住所，與2人因2017年調查報道被控刑事誹謗罪相關。該報道指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與疑似有黑手黨背景商人特拉伯（Ilya Traber）有來往。惟俄羅斯維權律師奇科夫（Pavel Chikov）表示，該案件起訴期已於2019年到期。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，搜查行動有「有法律依據」（legal grounds），但不清楚當中原因。

責任編輯：李俊儀