【大行點睇】大和料受惠多渠道擴張策略 收入維持強勁增長 首予農夫山泉「跑贏大市」評級

大和首予農夫山泉（09633）「跑贏大市」評級，目標價46.1元。大和發表研究報告指，集團淨現金狀況健康且經營現金流強勁，截至去年底，淨現金達67億元人民幣，料其經營現金流在2021至2023年間年均複合增長達18.1%。

該行預計，2021至2023年集團的桶裝水、茶類飲品及功能性飲品收入複合年均增長率分別爲17.3%、7.6%及14.2%，此外，果汁類飲品爲12.2%，其他飲品爲69.7%。該行同時亦引述市場數據，料中國樽裝水市場在2019至2024年間年均複合增長達10.8%。

報告指，在銷售點擴張、新產品推動及滲透新渠道如自動販賣機、餐廳及酒店等，料帶動純利年均複合增長達18.9%。該行補充，倘新產品擴張快過預期及疫情後戶外消費復甦，或推動集團收入及盈利預測向上重估。

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記者：郭秀慧