加拿大卑詩省創紀錄49.6度高溫 熱浪疑釀逾230死

加拿大西部持續受到熱浪侵襲，其中卑詩省周二（29日）錄得破紀錄攝氏49.6度高溫，連續3日刷新加拿大的高溫紀錄。卑詩省官員表示，上周五至周一（28日）期間，共接報逾230人死亡，大部分是長者或長期患病人士，正調查死因是否與熱浪有關。

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加拿大卑詩省受熱浪影響，小鎮利頓（Lytton）周二錄得攝氏49.6度高溫，連續3日打破加拿大最高氣溫記錄。熱浪導致加拿大氣溫上升，亦是史上首次超越攝氏45度的高溫。

是次熱浪由盤旋於美國西北部及加拿大上空的圓頂高壓脊造成，稱為「熱蓋現象」（heat dome）。

卑詩省首席驗屍官拉普安特（Lisa Lapointe）指出，自上周末熱浪開始後，當地死亡人數明顯增加，懷疑極端高溫是造成多人猝死的主因。

當地正調查及確定其死亡原因是否與熱浪有關，拉普安特強調長期暴露於高溫環境下，或導致嚴重後果甚至猝死，長者、嬰幼兒及長期病患人士更是高危族群。

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此外，自上周五開始後，溫哥華通報超過65人猝死，周二中午更已接獲20宗猝死案件，仍有最少10多宗疑似個案有待警方前往調查。本拿比（Burnaby） 及素里（Surrey）亦分別有34人及38人因熱浪死亡。

美國國家氣象局亦指，周一（28日）於西雅圖及波特蘭分別錄得42.2度及46.1度，同創1940年以來高溫紀錄。

責任編輯：郭麗明