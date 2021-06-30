  • 30°C
香港時間 : 2021630日 (三) 23:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大卑詩省創紀錄49.6度高溫 熱浪疑釀逾230死

環球社會熱點 14:53 2021/06/30

分享：

加拿大西部持續受到熱浪侵襲，其中卑詩省周二（29日）錄得破紀錄攝氏49.6度高溫，連續3日刷新加拿大的高溫紀錄。卑詩省官員表示，上周五至周一（28日）期間，共接報逾230人死亡，大部分是長者或長期患病人士，正調查死因是否與熱浪有關。

加拿大一周有4座天主教堂遭焚毀 同屬原住民部落 【下一頁】

加拿大卑詩省受熱浪影響，小鎮利頓（Lytton）周二錄得攝氏49.6度高溫，連續3日打破加拿大最高氣溫記錄。熱浪導致加拿大氣溫上升，亦是史上首次超越攝氏45度的高溫。

是次熱浪由盤旋於美國西北部及加拿大上空的圓頂高壓脊造成，稱為「熱蓋現象」（heat dome）。

卑詩省首席驗屍官拉普安特（Lisa Lapointe）指出，自上周末熱浪開始後，當地死亡人數明顯增加，懷疑極端高溫是造成多人猝死的主因。

當地正調查及確定其死亡原因是否與熱浪有關，拉普安特強調長期暴露於高溫環境下，或導致嚴重後果甚至猝死，長者、嬰幼兒及長期病患人士更是高危族群。

加拿大增2個港人移民新途徑 需於當地工作或畢業 【下一頁】

此外，自上周五開始後，溫哥華通報超過65人猝死，周二中午更已接獲20宗猝死案件，仍有最少10多宗疑似個案有待警方前往調查。本拿比（Burnaby） 及素里（Surrey）亦分別有34人及38人因熱浪死亡。

美國國家氣象局亦指，周一（28日）於西雅圖及波特蘭分別錄得42.2度及46.1度，同創1940年以來高溫紀錄。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版）
今日
【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版）
【歐國盃】芬蘭確診數急增 返國球迷成防疫破口
今日
【歐國盃】芬蘭確診數急增 返國球迷成防疫破口
鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途
今日
鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途
金正恩狠批防疫工作消極怠慢 造成嚴重危機
今日
金正恩狠批防疫工作消極怠慢 造成嚴重危機
【歐國盃】英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭（附8強對戰表）
今日
【歐國盃】英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭（附8強對戰表）

你可能感興趣

【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版）
今日 18:57
【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版）
【歐國盃】芬蘭確診數急增 返國球迷成防疫破口
今日 13:00
【歐國盃】芬蘭確診數急增 返國球迷成防疫破口
鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途
今日 13:00
鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途
網絡熱話 酷熱天氣 氣候暖化 加拿大 溫哥華 中暑

上一篇文章

歐盟精選5款新冠肺炎藥 未來或增至10款

下一篇文章

【BNO移民英國】二代移民學歷高 失業率不跌反升？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版