【太空任務】SpaceX星艦或下月進行軌道測試　將採用Starlink網絡實時傳輸數據

▲ 美國太空探索公司SpaceX向聯邦通信委員會 （FCC）提交申請，計劃在航天器上安裝「星鏈」（Starlink）衛星互聯網，以便於進行高速通信。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）的太空探索任務正不斷籌備中。最近有外媒報道指，Elon Musk旗下的SpaceX公司向聯邦通信委員會 （FCC）提交申請，計劃在航天器上安裝「星鏈」（Starlink）衛星互聯網，以便於裝置在飛往太空及返途中，讓發射系統與地面之間可進行高速通信。

＜＜【太空旅遊】維珍銀河獲美國FAA批准 可接載旅客前往太空

＜＜【Tesla】Model S Plaid車載娛樂系統升級 可運行《Cyberpunk 2077》遊戲

較早前報道指，美國太空探索公司SpaceX計劃在7月份將星艦（Starship）送入軌道。由於發射過程中存在電離等離子體，會導致通信信號丟失在再入階段的大氣層中，於是SpaceX嘗試採用Starlink網絡傳輸數據，並會對外展示Starlink的低地球軌道衛星網絡，如何提供前所未有的遙測能力，並在大氣層再入的過程中提供通信。

另外，有最新報道指，Elon Musk近日在世界移動通信大會（MWC）上表示，現時SpaceX已為Starlink發射超過1,500個衛星，而Starlink網絡服務的用戶量已接近7萬。他計劃，在1年內Starlink用戶數目突破50萬，未來將會再投放50至100億美元（約388至776億港元）發展Starlink。

責任編輯：李寶如