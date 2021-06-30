【ESG】foodpanda承諾全面「無翅」　超過500項產品下架

▲ foodpanda香港最近與世界自然基金會香港分會(WWF-Hong Kong)合作，把超過500多項鯊魚相關產品從平台下架。

可持續發展是全球大趨勢，foodpanda香港最近與世界自然基金會香港分會(WWF-Hong Kong)合作，把超過500多項鯊魚相關產品從平台下架。

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foodpanda香港與WWF-Hong Kong合作，推動平台禁售魚翅等鯊魚產品。截至今年3月，有145間餐廳夥伴把500多項鯊魚相關產品從平台下架。foodpanda香港將會定期進行檢查，致力確保平台「無翅」，期望藉此推動拒食魚翅文化，並提升保育意識。

foodpanda簽署由WWF-Hong Kong發起的「企業保護鯊魚及鰩魚政策」後，已承諾禁止售賣、推廣及食用鯊魚和相關品種。除了外賣業務，「無翅」承諾亦涵蓋foodpanda所有其他業務，包括pandamart、foodpanda mall等。

除了走翅以外，foodpanda早前亦有加入WWF-Hong Kong的「絕膠行動」（Plastic ACTion），承諾逐步淘汰所有即棄塑膠餐具，並將「不需餐具」設定為程式預設選項。截至今年6月1日，foodpanda已減少超過5000萬份即棄塑膠餐具。

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責任編輯：葉泳珊