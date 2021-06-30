  • 31°C
香港時間 : 2021630日 (三) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遙距辦公】Uber擬推新工作安排　員工需一半時間回辦公室工作

商業 15:57 2021/06/30

分享：

新冠肺炎疫情持續，各地商業機構紛紛啟動「遙距辦公」模式。Uber宣布，將採取混合辦公模式，員工回到辦公室工作的時間須佔5成。

Uber周二（29日）宣布，預期新工作安排將會由9月13日開始生效，其將採取混合辦公模式，要求員工 50% 時間都在辦公室。Uber首席人力資源總監Nikki  Krishnamurthy表示，員工可自由分配其留在辦公室的時間，包括每週可在家工作最多兩天。在遙距辦公時，員工將可在任何地點上班，包括在家及任何國外地點。同時，Uber容許員工提出所有時間在家中辦公的要求，公司將因應申請情況作出決定。

Krishnamurthy表示，當Uber辦公室重新開放，公司還將定期舉行面對面模式的會議，以便採用遙距辦公模式的員工能與其的隊友會面和協作。

【網購商機】大昌食品加盟HOME+「即刻送」服務　提供近400件貨品部份低至7折

此外，據外媒CNBC報道，Uber亦大力鼓勵員工接種疫苗，並表示，已完全接種疫苗的員工在辦公室工作時，不需要戴口罩或保持社交距離。

儘管疫苗推出和防疫措施放寬，但不少企業仍對遙距辦公持保守態度，如Uber及Apple期望員工回歸辦公室工作。相反，亦有企業選擇保留遙距辦公模式或採用混合辦公模式，如Twitter和Square已允許員工永遠在家工作。

YouTube獲Hollywood Park活動場地冠名權　取名YouTube Theater  

【大灣區】邱騰華冀加強港菲合作　鼓勵菲企善用大灣區拓商機

責任編輯：張凱琳

相關文章

【Windows 11】預覽版開放下載！Windows Insider可率先體驗
2021/06/29
【Windows 11】預覽版開放下載！Windows Insider可率先體驗
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
2021/06/29
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
2021/06/29
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
【電動車】本田夥通用建模組化電動車平台　盼實現汽車生產全面純電動化
2021/06/29
【電動車】本田夥通用建模組化電動車平台　盼實現汽車生產全面純電動化

你可能感興趣

【Windows 11】預覽版開放下載！Windows Insider可率先體驗
17:52 2021/06/29
【Windows 11】預覽版開放下載！Windows Insider可率先體驗
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
19:12 2021/06/29
【電池生產】日產在英國建電池工廠　料衍生數千個就業機會
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
20:00 2021/06/29
【機迷熱話】iPhone、iPad有得玩！Xbox雲端串流遊戲　支援機款一覽
人力資源 新冠肺炎疫情 疫苗 Uber 在家工作 疫情

下一篇文章

【香港經濟】市民打針數目急增　MegaBox料人流營業額續升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版