【遙距辦公】Uber擬推新工作安排　員工需一半時間回辦公室工作

新冠肺炎疫情持續，各地商業機構紛紛啟動「遙距辦公」模式。Uber宣布，將採取混合辦公模式，員工回到辦公室工作的時間須佔5成。

Uber周二（29日）宣布，預期新工作安排將會由9月13日開始生效，其將採取混合辦公模式，要求員工 50% 時間都在辦公室。Uber首席人力資源總監Nikki Krishnamurthy表示，員工可自由分配其留在辦公室的時間，包括每週可在家工作最多兩天。在遙距辦公時，員工將可在任何地點上班，包括在家及任何國外地點。同時，Uber容許員工提出所有時間在家中辦公的要求，公司將因應申請情況作出決定。

Krishnamurthy表示，當Uber辦公室重新開放，公司還將定期舉行面對面模式的會議，以便採用遙距辦公模式的員工能與其的隊友會面和協作。

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此外，據外媒CNBC報道，Uber亦大力鼓勵員工接種疫苗，並表示，已完全接種疫苗的員工在辦公室工作時，不需要戴口罩或保持社交距離。

儘管疫苗推出和防疫措施放寬，但不少企業仍對遙距辦公持保守態度，如Uber及Apple期望員工回歸辦公室工作。相反，亦有企業選擇保留遙距辦公模式或採用混合辦公模式，如Twitter和Square已允許員工永遠在家工作。

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責任編輯：張凱琳