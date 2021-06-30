台灣鐵路員工連續73天工作　1人頂3人工作量　終患腦中風

打工仔的悲歌莫過於無人工加之餘，也要無限加班，甚至1人頂多人工作。台灣鐵道局下游包商的洪姓員工，1人負責3人工作73天，每天工作時數22小時，導致其發生腦中風，送醫搶救後被斷終身重殘，需人照顧；家人因此向公司提告求償逾870萬元台幣，最終法院判賠逾440萬台幣

據《自由時報》報道，受僱人洪姓員工月薪為2.5萬台幣，主要負責監控台鐵各車站的異常警示和代碼，並須立即作抄寫紀錄、查詢代碼代表號後，通知高雄火車站的負責人員報修。而其公司亦承包中小校園網路佈線工程，他亦須負責在2所學校施作網路佈線工程。

報道指出，洪姓員工除了要灰電務段機房進行24小時監控訊號外，亦要支援學校網路佈線工程，由2018年10月1日至2019年3月30日期間，工作長達半年，當中只有傍晚5點到7點可回家吃飯、拿換洗衣物等。洪姓員工連續73天未有放假，並駐守在機房。

據指，由於長期處於高壓環境，而且亦未放假。高雄地院審理時，公司辯稱，有班表輪值，洪男值班的機房有冷氣設備、臥鋪可供休息，而且工作性質非高強度勞力工作，所以洪姓員腦中風未必與公司有關。

法官根據勞檢處調查報告指，洪男待在機房期間，未有其他人員進出，可認定機房無輪值人員交接。據洪男的加班紀錄，發現他病倒前一個月工作時數達289小時，加班時數長達113小時。法官指，洪男因超時工作促發腦血管疾病，兩者有因果關係，基於洪男已領取勞保局核定的傷病及失能給付141萬多台幣，判其所屬公司賠442萬餘台幣的工作損失、看護費及精神慰撫金，而其他3間公司免賠，可上訴。

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責任編輯：黎淑雯