▲ 【股神巴菲特】大談疫後經濟 巴菲特：疫情造成「極不平衡」影響、大企業成贏家

股神巴菲特指出，疫情對經濟造成「極度不平衡」的影響，數十萬或數百萬的小企業受到嚴重傷害，但大部大企業仍然安然無恙。巴菲特又稱，疫情的不可預測性尚未結束。巴菲特接受CNBC訪問時指，疫情的不可預測性仍沒結束，但對於大多數人及大部分企業來說，結果較預期好。共同出席訪問的巴菲特戰友芒格（Charlie Munger）表示，對於汽車經銷商等一些企業來說，疫情甚至為它們帶來了暴利，這是疫情前它們從未預料過的。

值得留意，伯克希爾哈撒韋汽車公司（Berkshire Hathaway Automotive）是美國最大的經銷商集團之一，擁有超過78家獨立經營的經銷商。該集團還擁有BNSF鐵路公司，以及私人商務包機和飛機管理公司NetJets。

自去年3月爆發的疫情，對美國造成了致命打擊，規模達20萬億美元的經濟陷入停擺，數以千計的小企業被迫關門，客源流向大型零售商及電商巨頭。美國去年第二季GDP收縮31.4%，是自大蕭條以來從未見過的數字。

巴菲特又指，他從這場史無前例的大流行中學到的最大教訓是，世界對必然會發生的緊急情況可能準備不足。

我學到人們並不像他們自以為懂的那麽多，但你學習到最重要的事情是，大流行必然會發生，這甚至還不是你能想像到最糟的情況。社會很難為那些遙遠但卻可能發生的事情做準備，且這些事情遲早會發生。 我們得知道，還會有另一場大流行。可能有核威脅、化學威脅、生物威脅，現在還有網絡威脅，每種威脅都可能會帶來可怕的後果。我們對這些事做了一些防範，但這不是整個社會都能完全掌握的事情。

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編輯：吳敏芳

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