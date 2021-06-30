【數碼轉型】VMware續藉Kubernetes　助企業加快部署容器技術驅動業務

▲ 推出7年的容器協作管理平台Kubernetes（K8s）近年愈趨受歡迎，應用度也更為廣泛，助企業逐步走向自動化應用的程序。

隨著新冠疫情爆發，企業開始注意到數碼轉型的重要性，也積極借用容器管理平台，改變原有的IT基礎架構。其中推出7年的容器協作管理平台Kubernetes（K8s）近年愈趨受歡迎，應用度也更為廣泛，助企業逐步走向自動化應用的程序。

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VMware應用現代化業務部門研發副總裁兼Kubernetes創辦人Craig McLuckie在傳媒發布會中提及，不少客戶企業IT在現代化轉型時面臨壓力。而創辦Kubernetes的目標，是盼助開發者及企業更容易建置服務，並且能將服務快速部署在裝置、雲端，或是虛擬機器上，省卻應用容器化過程的手動部署及操作。

▲ VMware應用現代化業務部門研發副總裁兼Kubernetes創辦人Craig McLuckie在傳媒發布會中提及，Kubernetes可助開發者及企業更容易建置服務，並且能將服務快速部署在裝置、雲端，或是虛擬機器上，省卻應用容器化過程的手動部署及操作。（網上發布會截圖）

他引述VMware調查指，目前已有44%採用Spring框架的開發者已同時建立K8s的框架，並有31%會在12個月內部署。McLuckie指出，因為K8s容易使用，以及兼具快速維護、調整及轉移的特性，企業更可簡化程序擁抱上雲，透過數碼化應用服務，搭配不同公有雲服務擴大業務發展，所以企業及開發者現時對於容器架構的態度變得更能接受。

至於在K8s架構下推出的VMware Tanzu ，可讓vSphere用戶更容易打造並管理K8s，將容器和VM都部署到單一平台上統一管理。被問到K8s會否取代VMware vSphere，VMware首席工程師兼Kubernetes創辦人Joe Beda則表示，兩者互補關係，相信可用作推動更多雲端與現代化應用成長，而非替代技術。

▲ VMware首席工程師兼Kubernetes創辦人Joe Beda則表示，該企將會持續鼓勵客戶自行選擇，採用不同的方法與技術，將K8s與容器架構融入現時的企業運算框架中。

Beda又指，預計未來藉由Kubernetes推動的容器化應用發展將更為蓬勃，也會對應更多元應用模式。該企將會持續鼓勵客戶自行選擇，採用不同的方法與技術，將K8s與容器架構融入現時的企業運算框架中。

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記者：曾曉汶