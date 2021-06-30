【長和旗下】和黃醫藥：「13」代表好運冀延續歷史 暫未有英美退市計劃

▲ 和黃醫藥首席執行官賀雋表示，暫未有從英國、美國退市的計劃。

長和 （00001） 旗下生物醫藥公司和黃醫藥 （00013） 在港首掛，半日大漲5成，最新市值逾500億元。和黃醫藥目前在倫敦、美國、香港三地上市，首席執行官賀雋（Christian Hogg）稱，三地的股份可互換，現階段未有計劃從倫敦證交所和納斯達克退市，集團會持續評估，未來若大部分其他交易所股份轉至香港，才會考慮改變現況。

和黃醫藥的股份代號13曾經是「和記黃埔」的股份代號，賀雋表示並非巧合，「13在港股是非常知名的代號」，「廣東話13代表好運和積極的感受，其跟隨和記黃埔亦有很長的歷史，很幸運港交所保留該代號，和黃醫藥會延續歷史，努力讓13繼續成為充滿好運和正面形象的代號。」

和黃醫藥首掛大升5成後與大行目標差多少 罕有實體上市儀式（附投行目標價）【下一頁】

和黃醫藥目前已有3款藥物獲批上市，公司指引，今年腫瘤及免疫業務綜合收入1.1至1.3億美元，按年增長逾3倍。歐美的研發開支將提高2倍至6330萬美元，中國的研發支出穩定在1.115億美元。

賀雋指，仍維持2024年底或2025年初扭虧的目標，屆時腫瘤藥的銷售應可抵消在研發的投入。

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記者：陳健婷