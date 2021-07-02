【新股IPO】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通騰盛博藥孖展大熱　一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

▲ 【新股IPO】8家新股同日招股、醫脈通騰盛博藥孖展超購 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

新股市場處於半年結高峰期，多達8家新股於6月30日同日啟動公開招股，但都以中小型新股為主，連同已啟動招股的新股，6月30日同日有14家新股接受認購。8家同日啟動招股的新股包括：醫脈通 （02192） 、騰盛博藥－B （02137） 、華南職業教育 （06913） 、融信服務 （02207） 、百得利控股 （06909） 、環球新材國際 （06616） 、中國通才教育 （02175） 、三巽集團 （06611） 。截至7月2日上午11時30分，醫脈通、騰盛博藥明顯跑出，分別超購約69倍、57倍。

騰盛博藥2137招股 一手入場費約11237元 按【下一頁】

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新股 截止招股日期 最高集資額（港元） 最新孖展認購額

（公開招股部分） 孖展超額認購倍數 醫脈通 （02192） 7月7日 42.16億 293.3億 68.5倍 騰盛博藥－B （02137） 7月6日 24.92億 143.4億 56.8倍 環球新材國際 （06616） 7月6日 12.28億 2.9億 1.4倍 華南職業教育 （06913） 7月6日 6.71億 9144萬 剛足額 百得利控股 （06909） 7月8日 7.2億 7219萬 剛足額 融信服務 （02207） 7月9日 7.04億 822萬 未足額 中國通才教育 （02175） 7日8日 5.48億 1138萬 未足額 三巽集團 （06611） 7月12日 8.58億 1303萬 未足額

同期招股新股方面，康聖環球基因 （09960） 表現最佳，至7月2日上午超購約153倍，錄得孖展認購約341億元。

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記者：麥德銘

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