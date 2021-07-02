【新股IPO】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通騰盛博藥孖展大熱　一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

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【半新股】森松國際續飈升逾兩成 和黃醫藥升逾一成
新股市場處於半年結高峰期，多達8家新股於6月30日同日啟動公開招股，但都以中小型新股為主，連同已啟動招股的新股，6月30日同日有14家新股接受認購。8家同日啟動招股的新股包括：醫脈通 （02192） 、騰盛博藥－B （02137） 、華南職業教育 （06913） 、融信服務 （02207） 、百得利控股 （06909） 、環球新材國際 （06616） 、中國通才教育 （02175） 、三巽集團 （06611） 。截至7月2日上午11時30分，醫脈通、騰盛博藥明顯跑出，分別超購約69倍、57倍。
騰盛博藥2137招股 一手入場費約11237元 按【下一頁】
|新股
|截止招股日期
|最高集資額（港元）
|最新孖展認購額
（公開招股部分）
|孖展超額認購倍數
|醫脈通 （02192）
|7月7日
|42.16億
|293.3億
|68.5倍
|騰盛博藥－B （02137）
|7月6日
|24.92億
|143.4億
|56.8倍
|環球新材國際 （06616）
|7月6日
|12.28億
|2.9億
|1.4倍
|華南職業教育 （06913）
|7月6日
|6.71億
|9144萬
|剛足額
|百得利控股 （06909）
|7月8日
|7.2億
|7219萬
|剛足額
|融信服務 （02207）
|7月9日
|7.04億
|822萬
|未足額
|中國通才教育 （02175）
|7日8日
|5.48億
|1138萬
|未足額
|三巽集團 （06611）
|7月12日
|8.58億
|1303萬
|未足額
同期招股新股方面，康聖環球基因 （09960） 表現最佳，至7月2日上午超購約153倍，錄得孖展認購約341億元。
醫脈通招股 一手入場費13737元 按【下一頁】了更多
康聖環球基因孖展情況可見【下一頁】
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記者：麥德銘
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