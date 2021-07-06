【新股IPO】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通孖展大熱超購207倍　一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

▲ 【新股IPO】8家新股同日招股、醫脈通騰盛博藥孖展超購 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

新股市場處於半年結高峰期，多達8家新股於6月30日同日啟動公開招股，但都以中小型新股為主，連同已啟動招股的新股，6月30日同日有14家新股接受認購。8家啟動招股的新股包括：醫脈通 （02192） 、、融信服務 （02207） 、百得利控股 （06909） 、中國通才教育 （02175） 、三巽集團 （06611） 、德信服務 （02215） 、康橋悅生活 （02205） 及康聖環球基因 （09960） 。截至7月6日下午2時，醫脈通明顯跑出，超購約196倍。

騰盛博藥2137招股 一手入場費約11237元 按【下一頁】

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新股 截止招股日期 最高集資額（港元） 最新孖展認購額

（公開招股部分） 孖展超額認購倍數 醫脈通 （02192） 7月7日 42.16億 878.1億 207.1倍 百得利控股 （06909） 7月8日 7.2億 5.3億 6.4倍 融信服務 （02207） 7月9日 7.04億 4004萬 未足額 中國通才教育 （02175） 7日8日 5.48億 4471萬 未足額 三巽集團 （06611） 7月12日 8.58億 3060萬 未足額 德信服務 （02215） 7月8日 8.6億 4440萬 未足額 康橋悅生活 （02205） 7月9日 6.79億 7943萬 剛足額

同期招股新股方面，康聖環球基因 （09960） 表現同樣理想，最新孖展表現，可見【下一頁】

至於周二（6日）截止公開招股的新股有騰盛博藥－B （02137） 、環球新材國際 （06616） 及華南職業教育 （06913） 。其中，騰盛博藥－B孖展錄269.7億元，超購107.6倍。

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記者：麥德銘

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