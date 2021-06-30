【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版）

俄羅斯新冠疫苗「衛星5號」生產商表示，俄羅斯疫苗對預防Delta變種病毒有效率約90%，對抗其他變種病毒亦有逾90%有效率。俄羅斯官媒報道指，疫苗有效率數字是根據醫療記錄，及接種記錄計算得出。

（第二版更新確診及死亡數字）

俄羅斯確診數急升收緊防疫 堂食要出示新冠證明文件 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）周二（29日）報道，研發「衛星5號」疫苗（Sputnik V）的俄羅斯Gamaleya研究所表示，疫苗對具高度傳染性的Delta變種病毒（即印度變種）有效率約為90%。副所長洛古諾夫（Denis Logunov）指，「衛星5號」對抗其他變種病毒亦有約92%的有效率，並強調數據根據電子醫療記錄及接種記錄計算所得，但未透露更多詳情。

Gamaleya研究所長金茨堡（Alexander Gintsburg）表示，全球十分警惕Delta變種。洛古諾夫表示，俄羅斯只有約12%人口完成2劑疫苗接種，憂慮低接種率或會令Delta變種進一步變異。（編按：俄羅斯只提供雙劑「衛星5號」疫苗接種）

俄羅斯莫斯科日增9000宗確診 數日内飆升2倍 【下一頁】

俄羅斯周三新增逾2.1萬宗確診個案，其中5,823宗屬首都莫斯科。另外，同日新增669人死亡，兩組數字皆有上升。俄羅斯當局周二指，新增確診病毒大部分皆為感染Delta變種病毒。俄羅斯累計逾551萬人確診，近13.5萬人死亡。

責任編輯：李俊儀