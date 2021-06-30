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【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不配備血糖監測功能

科技 12:34 2021/06/30

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最近有外媒指，Apple Watch Series 7將不會配備血糖監測功能，電池容量將成為一大亮點。

外界預料蘋果（Apple）會在本年9月份發表Apple Watch Series 7。相信不少用戶對新款Apple Watch的功能十分期待。最近有外媒指，該產品將不會配備血糖監測功能，而電池容量會成為Apple Watch Series 7的一大亮點。

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目前市面上的Apple Watch電池續航力為18小時，但現時手錶功能愈來愈多，對於電力的需求也不斷增加。有內部人士透露，Apple將提升Apple Watch Series 7的電池容量，新錶採用的S7處理器體積，較Apple Watch Series 6使用的S6處理器小，預計可提高手錶電池容量，延長使用時間。另外，該設備或採用方形邊框設計，錶面屏幕大小為40mm或44mm，將新增綠色可選。

早前彭博社報道指，Apple正在研究一種非侵入式光學傳感器，將在Apple Watch新增血糖監測功能，但目前仍未準備進行量產，預計搭載血糖監測功能的Apple Watch，會在2022年才推出。此外，Apple Watch Series 7也有機會加入UWB超寬頻技術，讓手錶與Apple智能家居裝置可運接更多功能。

責任編輯：李寶如

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