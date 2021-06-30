【歐國盃】芬蘭確診數急增 返國球迷成防疫破口

▲ 歐洲國家盃分組賽完成後，芬蘭發現不少球迷回國後確診。

隨新冠疫苗接種率上升，歐洲國家盃亦開放球迷入場觀賽，更吸引不少外國球迷到來。然而，作客球迷現時可能成為防疫破口。芬蘭衛生部表示，最少有300名前往俄羅斯睇波的球迷回國後確診，每日新增感染人數亦大幅上升，警告情況或會惡化。

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芬蘭衛生部周二（29日）指出，從俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）觀賽回國的球迷中，最少300人確診，當中超過200宗確診來自首都赫爾辛基（Helsinki）。芬蘭每日新增感染人數亦由50人，在上周急速增加至超過200人，衛生部更警告，數字可能會在未來數日再有增長。

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衛生部官員薩爾米靈（Mika Salminen）表示，就年齡層數據而言，明顯多數出國觀賽的球迷並未完成新冠疫苗接種，認為回國球迷便是芬蘭的防疫破口。薩爾米靈希望能夠找出感染鏈，並強調赫爾辛基現階段不能放寬防疫限制。

衛生部估計，芬蘭有約4,500至6,000名球迷曾到聖彼得堡觀賽，仍在追蹤所有相關球迷，並提醒他們回來後，可能已傳染予家人及朋友。

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目前在歐國盃舉行期間發現最多新確診的賽事，正是在聖彼得堡舉行的小組賽，由比利時對芬蘭。據芬蘭媒體報稱，共有86名芬蘭球迷回國後確診，暫時未知他們是在球場內感染，或是往返時在公共交通工具上感染。

聖彼得堡仍會舉行一場歐洲國家盃8強賽事，瑞士對戰西班牙，勝方會與另一場8強的勝方，比利時或意大行，爭奪決賽資格。