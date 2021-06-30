鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途

英國前衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，事件間接導致他引咎辭職。英國政府正對其辦公室閉路電視片段外洩一事，進行内部調查。據衛生部高級官員指，相信有人故意把閉路電視移向夏國賢辦公室門口，拍下他與女下屬偷情證據。

夏國賢與出軌對象同棄元配 偷食轉正兼同居 【下一頁】

英國政府消息人士透露，相信有人把閉路電視鏡頭180度扭轉，故意對向夏國賢（Matt Hancock）辦公室門口，拍下他與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 擁吻證據，再把片段外洩，以摧毀夏國賢聲譽及仕途。當局將針對閉路電視片段外洩及告密者身份進行內部調查。有衛生部高級官員指，相信擁吻片段外洩是摧毀夏國賢仕途的其中一個陰謀。

安全專家、前倫敦警察廳警探維德塞特(David Videcette)指，鏡頭理應對準夏國賢辦公室外陽台位置，包括樓層消防出口，但相信有知情人士故意移動閉路電視鏡頭至相反方向，對準夏國賢辦公室門口，拍下其偷情證據。

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夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查 【下一頁】

此外，據倫敦警察廳文件顯示，夏國賢辦公室內的閉路電視拍攝範圍有特定限制，以確保個人私隱，而且鏡頭應主要對準建築物的陽台及露台，保障個人安全。新上任的衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）已接管夏國賢辦公室，並把會議室內桌子上方的閉路電視用膠紙封上及禁止使用。

英媒早前報道，告密者是透過一個目前已刪除的社交媒體Instagram帳戶與媒體接洽，並提供夏國賢與女下屬擁吻的片段。

責任編輯﹕郭麗明