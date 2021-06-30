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今日推介銀娛 | 中芯、雷蛇、海爾智家、非凡中國、萬國數據最新部署（立即觀看）

股市 13:04 2021/06/30

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恒生指數中午收報28948點，跌45點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介銀河娛樂 （00027） ，另亦會分析中芯國際 （00981） 、雷蛇 （01337） 、海爾智家 （06690） 、非凡中國 （08023） 及萬國數據-SW （09698） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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