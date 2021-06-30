【和黃醫藥】和黃醫藥午後曾狂升1倍　超越大行最牛目標、美股價格（附投行目標價）

▲ 和黃醫藥午後曾狂升1倍 超越大行最牛目標、美股價格

長和系回流新股和黃醫藥 （00013） 今日掛牌表現亮麗，最高升5成，午後升幅一度超越一倍，每手和黃醫藥新股投資者帳面賺逾2萬元。和黃醫藥目前在英國、美國已經上市，當中和黃醫藥美股（美：HCM）獲部分投行追縱分析，港股首掛大升後，和黃醫藥最新股價與投行最樂觀目標價尚有約一成半水位。

據彭博數據資料，目前有高盛、大摩等5家投行今年有發表報告分析和黃醫藥，給予和黃醫藥每股美國預託證券（ADR）目標價介乎40美元至45美元。

以和黃醫藥1個ADR相當於5股普通股，投行目標價折合相當於港股62.11至69.88港元。

和黃醫藥港股半日收報59.85元，較招股價高出49%，半日成交10億元，午後最高見83元，升幅逾1倍，每手帳面賺21450元。不過，和黃醫藥急炒後回順，最新升77%，報71元。

和黃醫藥美股昨晚收市價為33.23美元，僅相當於港股51.6港元。

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圖看和黃醫藥投行目標價、基本面

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和黃醫藥成立於2000年，目標是為全球市場創造創新療法，最新員工人數約1300人，目前專注於發現、開發及商業化 治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法，兩款自主研發的腫瘤藥物「呋喹替尼」、「索凡替尼」於2018年、2021年初獲批推出市場，而第3款藥物預料最早今年在中國獲批上市。

據和黃醫藥招股書過去3年收益由2.14億美元增至去年的2.27億美元，但最新年度錄得逾1億美元虧損。

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另外，和黃醫藥回流香港上市更是疫情以來罕有舉行實體上市儀式的新股，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇也有到場見證敲鑼儀式，不過港交所今日未有安排傳媒採訪和黃醫藥上市儀式。

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記者：麥德銘