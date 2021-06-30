【吉利股價】吉利撤回A申請　李東輝：會考慮其他集資方法

▲ 【吉利股價】吉利撤回A申請 李東輝：會考慮其

吉利汽車 （00175） 此前撤回上海科創板上市申請。吉利集團副主席李東輝接受彭博訪問時表示，仍會保留到科創板上市的選項，但同時會考慮其他集資方法，包括讓旗下品牌各自集資，鼓勵各品牌提出自己的方案。

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李東輝又透露，純電動車「極氪」已獲潛在投資者接洽， 吉利對能幫助極氪拓展業務的融資機會持開放態度；吉利旗下的電動車電池更換子公司EE Internet Technology Co.也將於今年晚些時候從多家投資者籌集資金。

富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃） 早前終止與吉利的合併計劃後，計劃今年在瑞典斯德哥爾摩證券交易所以首次公開招股（IPO）方式上市。 李東輝預計，上市計畫將「快速推進」，並會獲得「非常好的估值」。彭博3月報導，富豪汽車IPO計畫對該業務的估值可能約200億美元。

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全球汽車製造商正面對晶片短缺問題，李東輝指公司也受到短缺影響，不同品牌銷售最多跌15%，對內地電動車需求有信心，今年銷售可望達220萬輛的目標。

對於美國科技巨頭蘋果公司（Apple）傳計劃造車，李東輝指，蘋果尚未與吉利接觸，公司對與所有戰略企業的合作持開放態度。

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編輯：吳敏芳



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