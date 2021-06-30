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金正恩狠批防疫工作消極怠慢 造成嚴重危機

環球政治 11:17 2021/06/30

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北韓勞動黨近日再次召開會議，北韓領袖金正恩於會上批評，部分幹部在新冠防疫工作上有怠慢，為北韓造成嚴重危機。金正恩指，幹部的不負責及無能妨礙北韓貫徹重大決定，全黨需與思想不端正等其他負面因素鬥爭。

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北韓官媒《朝中社》周三（30日）報道，金正恩周二（29日）主持北韓勞動黨中央委員會政治局擴大會議時，批評負責防疫官員在決定緊急防疫重要決定時消極不作為，為北韓及民眾安全造成嚴重危機。金正恩表示，妨礙貫徹決定因素是幹部的無能及不負責，對執行政策造成困難。

金正恩指，任何人無權袒護只顧官位，不為民眾考慮的幹部。全黨將與幹部思想不端正等其他負面因素展開鬥爭，並指在解決經濟問題前，現在更是全黨整風的時候。今次會議中，北韓亦作出多項人事調整，任命及調遣國家機關幹部，但未公開具體人事任免內容。

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報道並未提及嚴重危機詳情，北韓一直宣稱國內沒有感染個案，疫情爆發初期就已封鎖邊境。北韓另一官媒《勞動新聞》周日（27日）報道，民眾在具高度傳染力的Delta變種（即印度變種）蔓延全球之際，應對新冠病毒保持最高警惕，嚴格遵守緊急措施。

責任編輯：李俊儀

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