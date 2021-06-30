【歐國盃】英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭（附8強對戰表）

▲ 英格蘭成功擊敗宿敵德國。

歐洲國家盃於香港時間周三（30日）凌晨舉行最後兩場16強賽事。英格蘭以2比0成功擊敗宿敵德國，55年來首次在大賽淘汰賽打敗對方。英格蘭8強對手則是同日舉行的另一場16強比賽中，以2比1險勝瑞典的東歐勁旅烏克蘭。

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英格蘭主場坐鎮對戰德國，迎來多位名人到場打氣支持，包括英國威廉王子夫婦（Prince William）和喬治小王子（Prince George），英格蘭名宿碧咸及歌手Ed Sheeran等。

英格蘭今場亦不負寄望，憑曼城中場史達寧（Raheem Sterling）及熱刺前鋒哈利簡尼（Harry Kane），在下半場各入一球，成功以2比0晉級8強，亦是事隔55年後，再度在國際賽淘汰賽階段淘汰德國。

英格蘭上次在大賽淘汰賽擊敗德國，要數到1966年的世界盃。當年東道主英格蘭在決賽以4比2力克德國，登頂至今雖一一次國際賽冠軍。

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同日稍後時間舉行另一場16強比賽，烏克蘭先由效力曼城的施真高（Oleksandr Zinchenko）攻入一球，及後瑞典憑今屆發揮出色的中場科斯貝治（Emil Forsberg）追平。

雙方在法定時間90分鐘內打成平手，進入加時後瑞典的丹尼爾臣（Marcus Danielson）因從後鏟人，經VAR確認後領紅出場。最終烏克蘭在加時最後時刻，由杜夫比克（Artem Dovbyk）攻入關鍵致勝球，將在8強對陣英格蘭。

8強對戰表

香港時間

瑞士對西班牙（7月3日凌晨12時）

比利時對意大利（7月3日凌晨3時）

捷克對丹麥（7月4日凌晨12時）

烏克蘭對英格蘭（7月4日凌晨3時）

責任編輯：吳漢培