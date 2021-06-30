Broader life, Broader world, BROADWAY 以健康體魄戰勝疫情　百老滙夏日帶來綠色生活智慧

全球疫情超過一年多也依然嚴峻，加上酷熱酷寒的極端氣候，彷彿就像是大自然對人類的警告，不能再繼續過往昔的生活。人類要跟地球共存，不只需要關心人類的健康，也要考慮如何保護地球的環境，這樣才稱得上人類與大自然的可持續發展吧？



綠色不只是百老滙的主題顏色，也代表著各種良好生活習慣：環保、天然、有機、健康等等，在這個夏天，百老滙就為大家帶來最綠色的生活智慧，只要在 7 月至 11 月的推廣期內，在百老滙購買指定型號電子產品，即送 adidas 潮流運動用品、Green Common 健康素食產品及 Sofina護膚防曬用品等禮品，讓大家由內到外都能體驗綠色生活。

▲ 疫情之下健康體魄尤為重要，禮品包括 Adidas 各種熱賣款式的男女運動套裝，一家幾口一齊運動，齊齊鍛鍊良好體魄。

運動不只有益身心，如果還能同時為環保出一分力，就更是綠上加綠了。百老滙帶來多款 adidas PRIMEGREEN系列運動用品，包括運動服裝、背包、T 裇等，PRIMEGREEN 系列以 100% 可以循環再造的物料製造，採用來自經過循環再造後的環保物料製成，讓大家在強健體魄時也改善了地球的健康。

▲ adidas PRIMEGREEN 系列 100% 以循環再造物料製成，採用已循環再造的環保物料製作，非常環保。

強健身體不只運動，健康的飲食習慣也很重要，而 Green Common OmniPork® 新豬肉系列就兼顧了美味和健康，以全植物性材料製作不僅能模擬出肉食產品口味，甚至比真正豬肉更能滿足人體的營養需要。食材非基因改造、無添加激素及抗生素，低飽和脂肪及膽固醇，在享受美食同時也能更健康。

▲ Green Common OmniPork® 新豬肉以植物材料製成，高蛋白質、無飽和脂肪及膽固醇，比真正豬肉更能滿足人體的營養需要。

此外 Green Common 的健康素食零食不僅注重天然和有機，就連包裝本身也環保。百老滙送出的零食組合包裝用上#INVISIBLEBAG，由水溶性物料所造，沒有任何塑膠成份，可完全溶於80 度以上的熱水中，甚至可用作堆肥，對環境無毒無害，可減低對海洋和環境造成的傷害，一邊享受美味同時也兼顧了環保。

▲ Green Common 零食組合的包裝用上#INVISIBLEBAG，以水溶性物料製造，可完全溶於水中，對環境無毒無害，減少污染地球。

除了運動和飲食，皮膚的保養對女士更為重要，百老滙帶來日本知名化妝品品牌 Sofina ，iP 防曬系列 SPF50+ PA++++ 結合 UV 阻隔技術及抗氧化修護技術，防止光線所導致的老化，同時防止肌膚鎖水力下降，防曬同時護膚。若再配合 iP 肌底修護套裝就能為肌膚帶來明亮光滑、彈力緊致、柔嫩幼滑、水亮清新的不同效果，在炎炎夏日裡保持肌膚的水嫩和健康。

▲ Sofina iP 防曬系列 SPF50+ PA++++ 結合 UV 阻隔技術及抗氧化修護技術，有效阻隔紫外線，並抑制引起老化加速的氧化傷害。

也許疫情正讓世界不斷變遷，但最重要的還是樂觀和健康的心境，「Broader life, Broader world」，放眼世界望得更遠更闊的話，未來一定會更好吧！

▲ Broader life, Broader world, BROADWAY，推廣期內於百老滙購買指定型號電子產品，即送 adidas 潮流運動用品、Green Common 健康素食產品及 Sofina護膚防曬用品等禮品，讓大家由內到外都能體驗綠色生活。

更多禮品詳情：

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關於百老滙

成立於1949年，百老滙最初在本港提供售賣菲林、出租相機及相片沖矖服務。及至70年代，攝影及影音器材日漸普及，百老滙逐漸轉型為售賣相機、菲林及影音產品的專門店，並於1975年正式註冊成立「百老滙攝影器材有限公司」。

隨著時代變遷，日新月異的電子及電器產品不斷影響著我們的生活模式，顧客的需求亦不斷轉變，而百老滙更積極拓展其業務範疇，由攝影器材專門店發展至多元化的數

碼電子及電器零售業務，至今已經成為本港頂尖的一站式電子及電器零售連鎖店，旗下門市約22間，憑著超卓服務獲獎無數。

作為「你專業的電器顧問」，百老滙積極引入各式嶄新的數碼電子及電器產品，配合不斷提升的專業零售服務和時尚購物體驗，讓顧客時刻與科技潮流緊密連繫，體驗科技如何提升我們的生活享受，令生活更添樂趣。

（資料由客戶提供）