【A股布局】下半年逢低吸績優股 A股業績預報有乜啟示？

上證指數每逢升至3600點皆見阻力，券商指大市於3600點附近沒有明顯的系統性風險，6月以來更多的呈現出板塊輪動，關鍵點呈現反覆拉鋸的情況，普遍建議聚焦控制倉位，逢低吸中期績優股。

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在550家披露中期業績預告的A股上市公司中，210家業績預增，65家扭虧，4家續盈，70家略增，合計佔比超過63%，盈喜情況較好。機構統計，目前已披露中期業績預告的上市公司第二季單季整體盈利增速達79%，呈現出高增長態勢。

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招商基金研究部首席經濟學家李湛表示，今年來上市公司業績整體穩中向好，增長趨勢不變。由於中國疫情控制得好，經濟穩定恢復，構成上市公司中報業績的宏觀大背景。綜合各方面情況看，這一宏觀大背景仍將延續較長時間，上市公司業績進一步改善值得期待。

中信證券研究部高級副總裁、聯席首席策略師裘翔分析，第二季度工業板塊仍將貢獻最主要的盈利增量，當季盈利增速預計可達63.5%。至第三、四季，TMT和醫藥兩大成長板塊即使面對高基數影響，盈利增長趨勢仍會相對突出。「結合已披露中期業績預告的部分公司情況分析，今年科創板、創業板上市公司中報業績大概率增長較快，創業板中的新能源、光伏產業相關上市公司，科創板中醫藥、半導體相關上市公司構成最重要的增長主體。」

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記者：林衛