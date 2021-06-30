【大戶動向】高瓴資本再點石成金 最新目標A股「小華為」

高瓴資本堪稱新一代股壇金手指，擁有點石成金的能力，今年買入多家公司，股價表現均有保證，例如特步國際（01368）、比亞迪（01211）及金斯瑞生物（01548），全部均在年內高位。

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據內地報道，金手指最新目標是入股有「小華為」之稱的A股公司滙川技術（深：300124）。滙川技術披露2020年向特定對像發行股票發行情況報告書，確定此次發行價格為每股58元（人民幣，下同），集資總額約21.3億元。

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本次發行對像最終確定12家，包括高瓴資本、廣發基金、中信證券、友邦人壽、瑞銀、大摩、摩通等機構。其中，高瓴資本及其二級平台禮仁投資為最大得獲配者，合計獲配1379.3萬股，金額近8億元，位居首位。

受消費刺激，滙川技術周三（30日）中午報73.45元，上升6.5%。滙川技術是專門從事工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售的高新技術企業。過去十年，公司由單一的變頻器供應商發展成機電液綜合產品及解決方案供應商，屬於橫跨光伏、新能源車、機器人等熱門概念，在業內有「小華為」的稱號。

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記者：林衛