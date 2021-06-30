【宏觀數據】官方6月製造業PMI回落至50.9 消費品景氣度略有回升

中國周三（30日）公布，官方6月製造業採購經理人指數（PMI）回落至50.9，但略高於市場預期。

【樓市故事】買家心儀「8字」 遇上「幸運樓層」 高價照入市 近千萬購昇悅居兩房，請按【見下頁】

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，主要因供需兩端一降一升。生產指數為51.9，比上月回落0.8個百分點，部分企業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。

【友邦1299】友邦擬120億人幣購中郵保險近25%股權 以拓展內地市場，請按【見下頁】

此外，價格指數高位回落。當局出台的一系列「保供穩價」政策後，製造業價格快速上漲得到初步遏制，6月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降，分別為61.2和51.4，低於上月11.6和9.2個百分點。

值得注意是，消費品製造業景氣度上升。受市場需求回暖及年中促銷活動等因素帶動，6月消費品製造業PMI升至近5個月以來的高點，為52.2，高於上月1.6個百分點。其中，生產指數和新訂單指數為53.9和54.6，較上月高出1和3.5個百分點，反映消費品行業的生產和需求擴張加快。

【延伸閱讀】下半年部署：光大新鴻基預料 恒指下半年上試31000點 推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛