Market Place by Jasons首個Yuu會員獨家線上品酒會　與星級釀酒師Charles Smith一同品嚐六枝精選星級美酒

MARKET PLACE by Jasons深明香港人對於生活品味的極致追求，除了一直在全球各地搜羅眾多優質品牌和產品外，更不時舉辦不同類型的活動，為顧客帶來獨特的尊貴體驗。 踏入炎熱的仲夏，有什麼比品嚐一杯美酒更佳的消暑方法？嚴選了超過千款酒類的MARKET PLACE by Jasons於今日舉辦了首個Yuu會員獨家線上品酒會，更邀請到被喻為葡萄酒界的藝術家和先驅者、曾先後被多本國際權威雜誌授予「年度釀酒師」的鬼才釀酒師Charles Smith作嘉賓，與參加者一同線上品嚐六枝精選佳釀、分享心得。

Charles為是次活動所親身挑選的六款美酒包括 Popup Sparkling、VINO Rosé Sangiovese、SIXTO Uncovered Chardonnay、Wine Substance Cabernet Sauvignon、K Vintners Milbrandt Syrah和King Coal，全部均於MARKET PLACE by Jasons有售。整個品酒的過程中大家均受Charles對美酒的熱情而感動，親和的Charles亦毫無保留地分享他對釀酒和品酒的心得：「我是個充滿情感的人，亦同時將之注入到我的美酒當中。我希望將我的熱情、願景、美學和美酒都一一與世界分享。」為時一小時的「Market Place by Jasons呈獻︰與星級釀酒師Charles Smith線上品酒會」在會員熱烈的參與下圓滿結束。

▲ Popup Sparkling

細膩的氣泡在口中散發出無瑕的芳香。丁香、黃梅和豌豆藤香滑味清；橘子油、茴香、石頭和法包的氣息帶來口感豐厚、複雜而極致的味道。

▲ VINO Rosé Sangiovese

淡粉紅色的粉紅酒帶有一絲蜜瓜和莓子的清新，陪隨著微微忍冬、草莓、車厘子和礦物的氣息，令人迷醉。

▲ SIXTO Uncovered Chardonnay

入口的芳香來自杏乾和白茴香，而檸檬酪、香橙奶油和洋甘菊相互融合，帶來悠長的餘味。中等的酒體口感細緻，味道濃郁。

▲ Wine Substance Cabernet Sauvignon

香氣穩重且集中的這款美酒帶有黑醋栗、煙草和黑櫻桃的香氣，陪隨著微微森林土壤、黑梅和鉛筆芯的氣息，口感細膩而圓潤。

▲ K Vintners Milbrandt Syrah

香氣穩重且集中的這款美酒帶有黑醋栗、煙草和黑櫻桃的香氣，陪隨著微微森林土壤、黑梅和鉛筆芯的氣息，口感細膩而圓潤。

▲ K Vintners King Coal

以壁爐灰的辛香和甜櫻桃的甜香為主調，以少許紫菜、油醃橄欖點綴，同時充滿礦物的味道，層次豐富。

充滿了醋栗、黑梅與微微煙草葉氣息，既像溫暖的大地，亦似秋天的森林，色澤飽滿、單寧光滑細緻。

*六枝精選佳釀均於MARKET PLACE by Jasons有售。

關於Charles Smith

自學成才的Charles Smith於2001年首次推出他的第一款酒釀，結果大獲好評，從此屢創多個傳奇故事：Charles除了先後獲Food & Wine 和Seattle雜誌選為「年度釀酒師」外；位於美國華盛頓州的最大獨立酒莊更憑2008年的頂級酒款 K Vintners獲 Wine & Spirits 雜誌譽為「近10年的最佳酒莊」；而其主打酒Royal City亦於2016 Syrah Royal City勇奪葡萄酒權威雜誌《Wine Enthusiasts》100分的驕人成績，迄今酒莊已發佈無數款被多個葡萄酒權威雜誌包括《Wine Advocate》和《Wine Spectator》等評為將近滿分的美酒。

關於 MARKET PLACE by Jasons

注重優質生活的品味超市MARKET PLACE by Jasons於2007年在香港成立，為牛奶有限公司旗下的特色超市品牌，旨在為顧客提供來自世界各地的優質新鮮食材、特色食品及高級家居用品；同時為顧客營造輕鬆、愉快和時尚的購物體驗。

（資料由客戶提供）