【港澳通關】消息：澳門最快明公布7.11港澳通關　料香港旅客須已打疫苗、不可用泳池

▲ 【港澳通關】傳港澳7月中恢復有限度地通關 濠賭股漲、銀娛金沙升逾4%

香港重新歸類早前Delta變種感染者為「輸入個案」，近期屢有消息指，香港和澳門計劃在7月中旬恢復有限度港澳通關，來回兩地毋須隔離檢疫。本地傳媒最新引述消息指，澳門當局最快明日（7月2日）公布港澳7月11日恢復通關，但入境澳門的香港訪客須符合多項要求。

綜合消息指，入境澳門的香港旅客須完成接種兩劑疫苗，出發前亦要取得核酸檢測證明，而澳門政府預料將要求香港旅客在酒店範圍內活動，惟禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。

早前消息指，行政長官林鄭月娥訪北京期間亦會向中央反映，爭取盡早與內地通關，首先在陸路同深圳通關。

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澳門：或調整計算方法 毋須28日清零可通關【下一頁】

港澳最快7月中通關消息本周已經流傳，濠賭股於周三表現造好，銀娛 （00027） 升4.4%至62.15元；金沙 （01928） 升2%至32.7元。澳博 （00880） 升4.4%至8.48元；永利澳門 （01128） 升1.8%至12.22元；美高梅中國 （02282） 則逆同行跌0.3%。

消息稱，放寬邊境限制仍將取決香港的新冠疫情變化。

香港一名27歲機場男地勤早前被驗出帶有Delta變種病毒。衛生防護中心表示，他與早前3宗印尼輸入個案的基因組吻合，反映4宗個案可能有流行病學關連，防護中心將個案改列為與輸入個案相關。

連同今日（7月1日）錄得4宗輸入個案、未有本地感染個案，香港意味本港已連續第26日本地零確診，與早前澳門提出「28日零確診」的要求接近。

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編輯：吳敏芳