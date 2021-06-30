▲ 【港澳通關】傳港澳7月中恢復有限度地通關 濠賭股漲、銀娛金沙升逾4%

消息指，香港和澳門計劃在7月中旬恢復有限度地通關，來回兩地不須檢疫。目前從香港到澳門的人士，需要檢疫14日。港府消息指，期望與澳門通關之後，與內地方面商討通關的工作可以更有利，達至三地通關，行政長官林鄭月娥上北京亦會向中央反映，爭取盡早與內地通關，首先在陸路同深圳通關。

澳門：或調整計算方法 毋須28日清零可通關【下一頁】

濠賭股造好，銀娛 （00027） 現升逾4%，最新報62.05元；金沙 （01928） 現升4%，最新報33.3元；澳博 （00880） 現升4.4%，最新報8.48元；美高梅中國 （02282） 現升3.9%，最新報12.26元；永利澳門 （01128） 現升3%，最新報12.36元。

消息稱，放寬邊境限制仍將取決香港的新冠疫情變化。本港一名27歲機場男地勤被驗出帶有Delta變種病毒。衛生防護中心昨日表示，他與早前3宗印尼輸入個案的基因組吻合，反映4宗個案可能有流行病學關連。防護中心將個案改列為與輸入個案相關，意味本港已連續第22日本地零確診。另外，本港昨增一宗輸入個案，患者由英國抵港，且少於5宗初步確診個案，令本港累計病例達11,922宗。

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編輯：吳敏芳