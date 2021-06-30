深耕細作．建立共融社會　藝燃薪—展能藝術計劃2.0　延續藝術火苗

▲ 何子豐運用敏銳的觀察力，以《市民與疫情共存》為主題，描繪市民每天戴上口罩的防疫日常。

疫情持續下，每天戴著口罩上班上課成為了指定動作，期望疫情盡早結束，生活回復正常。熱愛繪畫的何子豐，留意到人們在「口罩每天戴」的疫情新常態下，難如以往一樣在對談溝通時清楚看到對方的表情，這樣會否引起人與人之間的隔漠和疏離？他很想用畫筆和顏料記錄當刻的社會狀況和心情，不過礙於手部動作不靈活，到底他如何突破局限發揮所長，隨心所欲地享受藝術的樂趣？

「我希望在畫作之中，表達出香港人即使遇上逆境，仍然積極面對克服困難的樂觀態度，就算戴著口罩看不見身邊重要的家人和朋友的表情，亦不會因此忽略他們的感受，反而更懂得彼此關心和支持。」何子豐將疫下危機化為創作靈感，運用鮮艷色調和畫面構圖，記載了香港人這份滿載正能量的生活態度。

▲ 同學們在疫情停課期間透過網上學習建立藝術基礎，並在復課後在實體課堂中鞏固所學概念。

來自香港紅十字會甘迺迪中心的何子豐，今年已是第5年參加由香港展能藝術會主辦的「藝燃薪—展能藝術計劃」。此計劃自2016年起與本港特殊學校合作，致力向殘疾學生提倡和推廣藝術，同時發掘具有藝術潛質的年輕人加以栽培，並且教導社會大眾著眼於他們的藝術才華，建立更和諧的共融社會。

這個饒富意義的計劃原定為期三年，慶幸在何晶潔家族基金和藝術發展局配對資助計劃的鼎力支持下得以整裝踏上新里程，於上年一月接續推出「藝燃薪—展能藝術計劃2.0」，目標是承接過往三年的藝術培育，再度邀請駐校藝術家為已具備藝術潛能的特殊學校學生和畢業生，提供深度藝術發展培訓，何子豐這位優秀的年輕藝術家正是其中之一。

▲ 「藝燃薪—展能藝術計劃2.0」旨在深化具藝術天份學生過去三年來的培訓成果，日前舉行的盛大年度展演，邀請多位嘉賓出席主禮，場面熱鬧。

深化鞏固藝術培訓成果

香港展能藝術會項目委員會聯合主席鄭嬋琦女士解釋，「藝燃薪—展能藝術計劃2.0」旨在深化藝術培訓成果：「計劃包括訂定切合發展需要的教學大綱、培育矢志以藝術發展為路向的學生，除提供恆常課堂和指導外，還會協助他們發掘個人藝術特質，從而建立獨有風格、展現真我一面。」

▲ 「藝燃薪—展能藝術計劃2.0」涵蓋陶瓷、繪畫、街舞及音樂多個範疇，為具備天份的學生開敞藝術發展的機遇。

與學校配合方面，計劃包括定期進行的校內分享及小型展演，以及壓軸的年度公開展演，讓學員有機會跟駐校藝術家互動交流甚至同台演出，汲取寶貴表演經驗。此外，今年計劃更首次與道慈佛社楊日霖紀念學校合作，為該校學生提供探索音樂的機會，從而播下音樂種子，豐碩的收成指日可待。

網上授課克服疫情挑戰

香港展能藝術會項目委員會聯合主席鄭傳軍先生透露，有見疫情期間不少家庭均減少外出，計劃不僅將部分學習時間改為網上模式進行，更把握契機鼓勵家長一起參與藝術及文化活動：「家長可陪伴子女一同透過視像上藝術課、合作參與構思及製作藝術作品等。不少家長均反映，在參與過程中享受到不一樣的親子互動樂趣，並更理解為何孩子如此醉心和堅持藝術創作，家人之間亦找到了更多共同話題。」

▲ （右起）鄭嬋琦和鄭傳軍指出，在首屆計劃中，慶幸見到同學們的表達技巧及自信心等，無論是表演藝術或視覺藝術方面，在經過時間沉澱和蘊釀後均愈見成熟，成績令人驚喜鼓舞。

「藝燃薪—展能藝術計劃2.0」內容一覽 承接過往三年計劃的藝術培育成果，續與本港三間特殊學校合作，包括三水同鄉會劉本章學校、香港紅十字會甘迺迪中心、香港西區扶輪社匡智晨輝學校，由駐校藝術家為在校及畢業生提供深度藝術發展培訓，包括陶瓷、繪畫和街舞；並首次與道慈佛社楊日霖紀念學校開展種子計劃，旨在啟發年輕學生的音樂潛能。 「藝燃薪-展能藝術計劃2.0」年度展演 2020-2021 日期：即日起至7月3日（六）

時間：上午8時至晚上10時

(7月3日閉展時間為下午5時)

地點: 中環皇后大道中99號中環中心地下H6 CONET

網上展覽

http://www.adahk.org.hk/?a=doc&id=4153

（資料由客戶提供）