【滙豐HSBC】孟晚舟代表律師提交新證據﹕華為未有誤導滙豐

▲ 華為首席財務官孟晚舟本周再度於加拿大溫哥華出庭。

華為首席財務官孟晚舟本周再度於加拿大溫哥華出庭，引渡案再有新進展。外電最新消息指，孟晚舟的律師團隊在庭上公開展示一批英國滙豐銀行的文件，當中包括內部電郵、會議紀錄。電郵內容表示，至少兩名滙豐高層人士早已知悉華為與在伊朗開展業務的香港公司Skycom的關係。

外電指滙豐因華為孟晚舟事件，國企正避開與滙豐往來，詳見﹕【下一頁】

滙豐 （00005） 周三（30日）現報45.05元，跌0.4%，成交額達1.88億元。

美國檢方早前稱，孟晚舟涉提供虛假陳述，謊稱華為與在伊朗運營的星通公司沒有聯繫，但實際上，華為將星通作為一家非正式子公司進行運營，違反美國制裁伊朗的規定。

孟晚舟律師團隊在庭上所公開的電郵顯示，在2012年12月30日，外電報道星通涉嫌與伊朗一家通訊公司有業務往來，在2日後，匯豐員工透過電郵請求同事調查星通與華為的關係，另有員工在電郵中指出，星通與華為香港公司註冊在統一地址。

孟晚舟一方在庭上表示，從上述文件可見，滙豐的高級主管早已知曉華為與Skycom的關係，反映早前美方指控華為涉誤導滙豐是「錯誤且具誤導性的」。

有關文件尚未受到法庭認可，仍需經過控辯雙方辯論。

相關文章﹕

【滙豐HSBC】孟晚舟尋求加拿大法庭禁止滙豐文件曝光

【滙豐股價】華為據報考慮就孟晚舟案控告滙豐 指滙豐涉提供「誤導性證據」

【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚