【新股IPO】三巽控股今日起招股 一手入場費5252元

▲ 三巽控股今日起招股。

內地房地產開發商三巽控股 （新上市編號：06611） 今日起招股，全球發售1.65億股，其中一成為香港公開發售。招股價介乎3.3至5.2元，一手（1000股）入場費約5252元，最多集資8.58億元。該股將於7月12日截止認購，預計7月19日掛牌。建銀國際為獨家保薦人。

集資所得的約60%將用作開發現有物業項目的建築成本，約30%將用於土地收購，10%將用作一般營運資金用途。

百得利6909今日起招股 入場費約4848元【下一頁】

截至今年4月30日，集團共有44個處於不同開發階段的項目，覆蓋安徽、山東、江蘇三個省的12個城市，擁有總土地儲備4.3百萬平方米。

三巽控股去年收入約39.46億元人民幣，按年增長27%；純利約3.67億元，按年跌17%。公司此前曾經三度向聯交所遞交招股書，此後均失效。

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編輯：陳健婷